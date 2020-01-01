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Подвесной светильник ABEL Подвесной светильник Odeon Light 4109/7L (15572)

Цена
2 820 ₽ 3 525 ₽
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Гарантия
18 месяцев
Артикул
DVL0138190
Высота
1500
Ширина
190
Тип лампы
LED
Мощность общая
7
Цвет арматуры
белый
Цвет плафона
серый
Материал арматуры
металл
Материал плафона
акрил
Степень защиты ip
20
Стиль
современный
Напряжение
23
Форма плафона
Конусный
Место установки
На потолок
Тип цоколя
встроенный светодиод
Способ крепления
Монтажная пластина
Форма
круг
Лампы в комплекте
1
Световой поток
543
Цвет свечения
белый (дневной)
Производитель
Odeon Light
Категория
Подвесные потолочные светильники
Возврат
Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии
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ABEL
Подвесной светильник
ABEL Цена
2 820 ₽ 3 525 ₽
Купить
Подвесной светильник Odeon Light 4109/7L (15572)
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накаливания или LED LED галогеновая или LED 1 0 3 4 2 5 12 6 8 7 9 30 15 18 32 60 40 16 белый черный коричневый бронзовый хром золотой никель розовый золото матовое хром матовый серый латунный бежевый синий красный зеленый белый черный серый прозрачный хром золотой коричневый желтый бежевый розовый фиолетовый разноцветный голубой зеленый бронзовый красный синий оранжевый кремовый металл пластик алюминий гипс полимер дерево стекло металл пластик акрил полимер ткань алюминий хрусталь силикон дерево керамика камень 20 43 44 40 65 54 21 современный хай-тек лофт классический прованс кантри арт-деко флористика замковый восточный встроенный светодиод E27 E14 G9 GU10 Монтажная пластина Монтажная пластина, Крюк Крюк круг овал квадрат прямоугольник цветок треугольник другое шар звезда белый (регулируемый) белый (дневной) белый (теплый) RGB+белый RGB ARTE Lamp Odeon Light Maytoni Citilux Sonex MW-Light Lightstar Favourite Gauss Denkirs
Настенные бра
накаливания или LED LED галогеновая или LED 1 2 3 0 6 4 5 9 хром белый бронзовый золотой черный коричневый хром матовый золото матовое серый бежевый никель латунный белый прозрачный бежевый черный серый золотой хром кремовый розовый коричневый бронзовый разноцветный оранжевый желтый красный синий фиолетовый голубой металл алюминий дерево гипс полимер стекло металл ткань хрусталь пластик алюминий акрил гипс полимер керамика дерево 20 44 40 современный классический прованс флористика лофт хай-тек арт-деко кантри восточный замковый тиффани E14 встроенный светодиод E27 G9 G4 GU10 R7s Монтажная пластина Монтажная пластина, Крюк круг овал прямоугольник полукруг квадрат цветок другое треугольник белый (теплый) белый (дневной) белый (регулируемый) ARTE Lamp Odeon Light Favourite Maytoni Lightstar MW-Light Citilux Sonex Denkirs
Настольные лампы
накаливания или LED LED галогеновая или LED 1 3 2 4 0 черный хром бронзовый белый коричневый золото матовое никель золотой серый хром матовый бежевый латунный белый черный серый прозрачный бежевый голубой кремовый золотой бронзовый коричневый розовый хром разноцветный зеленый фиолетовый синий металл алюминий пластик стекло полимер дерево ткань стекло акрил пластик металл хрусталь полимер 20 современный хай-тек классический арт-деко прованс флористика замковый кантри лофт E14 встроенный светодиод E27 G9 GU10 G4 G23 Струбцина Монтажная пластина круг овал прямоугольник другое треугольник квадрат цветок белый (дневной) белый (регулируемый) белый (теплый) Maytoni ARTE Lamp Citilux Odeon Light MW-Light Lightstar Favourite Fundesk
Торшеры и напольные светильники
накаливания или LED LED галогеновая или LED 1 3 2 хром белый бронзовый черный хром матовый никель бежевый коричневый золотой серый золото матовое белый бежевый черный серый кремовый прозрачный хром металл ткань металл пластик стекло хрусталь 20 современный классический хай-тек прованс арт-деко E27 E14 встроенный светодиод R7s круг прямоугольник овал квадрат белый (теплый) Odeon Light Maytoni Citilux ARTE Lamp Lightstar MW-Light Favourite
Точечные светильники
LED галогеновая или LED накаливания или LED 1