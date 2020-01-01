Подвесной светильник ABEL Подвесной светильник Odeon Light 4109/7L (15572)
Цена2 820 ₽ 3 525 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0138190
- Высота
- 1500
- Ширина
- 190
- Тип лампы
- LED
- Мощность общая
- 7
- Цвет арматуры
- белый
- Цвет плафона
- серый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- акрил
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- современный
- Напряжение
- 23
- Форма плафона
- Конусный
- Место установки
- На потолок
- Тип цоколя
- встроенный светодиод
- Способ крепления
- Монтажная пластина
- Форма
- круг
- Лампы в комплекте
- 1
- Световой поток
- 543
- Цвет свечения
- белый (дневной)
- Производитель
- Odeon Light
- Категория
- Подвесные потолочные светильники
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии