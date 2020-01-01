Подвесной светильник Sonnenblume Подвесной светильник Favourite 2356-2P (16928)
Цена5 610 ₽ 7 012 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0149040
- Высота
- 1480
- Ширина
- 260
- Тип лампы
- галогеновая или LED
- Количество ламп
- 2
- Мощность общая
- 50
- Мощность лампы
- 25
- Цвет арматуры
- черный
- Цвет плафона
- белый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- стекло
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- современный
- Напряжение
- 220
- Форма плафона
- Шар
- Место установки
- На потолок
- Тип цоколя
- G9
- Способ крепления
- Монтажная пластина
- Форма
- круг
- Производитель
- Favourite
- Категория
- Подвесные потолочные светильники
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии