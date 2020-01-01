Настольная лампа Раунд 636031501
Цена6 070 ₽ 7 587 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0087480
- Страна происхождения
- Германия
- Длина
- 330
- Высота
- 530
- Ширина
- 200
- Тип лампы
- LED
- Количество ламп
- 1
- Мощность общая
- 5
- Мощность лампы
- 5
- Цвет арматуры
- серый
- Цвет плафона
- серый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- металл
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- современный
- Диммируемость
- 1
- Выключатель
- 1
- Напряжение
- 220
- Форма плафона
- Цилиндр
- Место установки
- На стол
- Тип цоколя
- встроенный светодиод
- Форма
- круг
- Лампы в комплекте
- 1
- Световой поток
- 530
- Цвет свечения
- белый (теплый)
- Производитель
- MW-Light
- Категория
- Настольные лампы
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии