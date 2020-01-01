Настольная лампа Picchio A9229LT-1WH
Цена1 800 ₽ 2 250 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0086360
- Страна происхождения
- Италия
- Длина
- 440
- Высота
- 470
- Ширина
- 180
- Тип лампы
- галогеновая или LED
- Количество ламп
- 1
- Мощность общая
- 50
- Мощность лампы
- 50
- Цвет арматуры
- белый
- Цвет плафона
- белый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- металл
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- современный
- Напряжение
- 220
- Форма плафона
- Конусный
- Место установки
- На стол
- Тип цоколя
- GU10
- Форма
- другое
- Производитель
- ARTE Lamp
- Категория
- Настольные лампы
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии