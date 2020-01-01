Люстра на штанге LURDI Люстра на штанге Odeon Light 3331/5 (15471)
Цена8 460 ₽ 10 575 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0139250
- Высота
- 980
- Ширина
- 970
- Тип лампы
- накаливания или LED
- Количество ламп
- 5
- Мощность общая
- 200
- Мощность лампы
- 40
- Цвет арматуры
- белый
- Цвет плафона
- белый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- металл
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- современный
- Напряжение
- 220
- Форма плафона
- Конусный
- Место установки
- На потолок
- Тип цоколя
- E27
- Способ крепления
- Монтажная пластина
- Форма
- круг
- Производитель
- Odeon Light
- Категория
- Потолочные люстры на штанге
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии