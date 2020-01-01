Люстра на штанге ДаунТаун 691010705
Цена5 130 ₽ 6 412 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0111960
- Страна происхождения
- Германия
- Высота
- 350
- Ширина
- 660
- Тип лампы
- накаливания или LED
- Количество ламп
- 5
- Мощность общая
- 200
- Мощность лампы
- 40
- Цвет арматуры
- белый
- Цвет плафона
- белый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- металл
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- лофт
- Напряжение
- 220
- Форма плафона
- Конусный
- Место установки
- На потолок
- Тип цоколя
- E14
- Способ крепления
- Монтажная пластина
- Форма
- круг
- Производитель
- MW-Light
- Категория
- Потолочные люстры на штанге
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии